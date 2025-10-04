Flotilla 26 italiani stasera in Italia con volo da Istanbul | Espulsi altri 137 attivisti | Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi

L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. Trump: "Ora stop ai bombardamenti". Meloni: "Il piano di pace del presidente Usa squarcia le tenebre". Card. Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio

Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

flotilla 26 italiani staseraFlotilla, i 26 italiani rientreranno stasera - Rientreranno in Italia stasera i 26 italiani che erano a bordo della Flotilla, rilasciati oggi in Israele. Segnala msn.com

flotilla 26 italiani staseraSaverio Tommasi lascia Israele, scalo a Istanbul e rientro in Italia: «Via 26 italiani, altri 15 restano in fermo» - Il giornalista di Fanpage, fermato nei giorni scorsi sulla barca Karma, ha lasciato Israele su un volo Turkish Airlines con scalo a Istanbul. Da sbircialanotizia.it

