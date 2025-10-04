Flotilla 26 italiani rimpatriati dalla Farnesina ma 15 irriducibili non firmano per il rilascio e restano bloccati a Tel Aviv

“Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat”, ha annunciato stamane via X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani precisando che “g li altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana – aggiunge – Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flotilla, 26 italiani rimpatriati dalla Farnesina ma 15 “irriducibili” non firmano per il rilascio e restano bloccati a Tel Aviv

