Flotilla 26 italiani lasciano Israele
11.00 "Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla lascia Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul". Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Tajani. "Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria la prossima settimana. Ho dato disposizioni all'Ambasciata itana a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: flotilla - italiani
Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio
Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Flotilla, Tajani: “Rimpatrio immediato da Israele per 26 italiani” - X Vai su X
L'arrivo a Fiumicino dei parlamentari italiani della #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Tajani: “Un primo gruppo di 26 italiani sta per lasciare Israele” - Il ministro: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la ... Si legge su ilsecoloxix.it
Flotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: “Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana” - Il ministro degli Esteri: “Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria”. msn.com scrive