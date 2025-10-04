Flotilla 26 italiani lasciano Israele

Servizitelevideo.rai.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.00 "Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla lascia Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul". Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Tajani. "Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria la prossima settimana. Ho dato disposizioni all'Ambasciata itana a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - italiani

Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio

Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

flotilla 26 italiani lascianoFlotilla, Tajani: “Un primo gruppo di 26 italiani sta per lasciare Israele” - Il ministro: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la ... Si legge su ilsecoloxix.it

flotilla 26 italiani lascianoFlotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: “Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana” - Il ministro degli Esteri: “Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria”. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 26 Italiani Lasciano