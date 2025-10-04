Flotilla 26 italiani lasciano Israele

11.00 "Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla lascia Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul". Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Tajani. "Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria la prossima settimana. Ho dato disposizioni all'Ambasciata itana a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it