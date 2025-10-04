Flotilla 007 Usa | L' 8 e 9 settembre Netanyahu ordinò attacchi con droni contro due imbarcazioni attraccate in Tunisia
C'è Netanyahu dietro gli attacchi con droni dell'8 e 9 settembre scorso contro la Family e l'Alma. A rivelarlo sono due membri dell'intelligence statunitense. Due 007 Usa hanno rivelato che c'è Netanyahu dietro l'attacco con droni alla Flotilla avvenuto l'8 e il 9 settembre mentre le due imbarcazioni erano attraccate in Tunisia.
Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre
Global Sumud Flotilla, Cgil dal digiuno agli aiuti: "Il 6 settembre in piazza per Gaza"
La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla
Dopo l'abbordaggio e l'arresto dei volontari della missione Global Sumud Flotilla, già dal 25 settembre, è in viaggio verso le coste di Gaza un altro gruppo di barche sotto il nome di Freedom Flotilla Coalition, che solca i mari da 18 anni per promuovere i diritti d - facebook.com Vai su Facebook
Mentre la Flotilla si accinge ad entrare nelle acque territoriali di Gaza con il suo carico umanitario, il governo italiano si prepara ad abbandonarla, lasciando campo libero all’ennesima violazione di Israele, che gli permetterà di proseguire il genocidio indist - X Vai su X
Flotilla, Meloni: «Si fermi o a rischio il piano Usa». La Marina israeliana pronta ad entrare in azione - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Lo riporta msn.com