Flotilla 007 Usa | L' 8 e 9 settembre Netanyahu ordinò attacchi con droni contro due imbarcazioni attraccate in Tunisia

C'è Netanyahu dietro gli attacchi con droni dell'8 e 9 settembre scorso contro la Family e l'Alma. A rivelarlo sono due membri dell'intelligence statunitens Due 007 Usa hanno rivelato che c'è Netanyahu dietro l'attacco con droni alla Flotilla avvenuto l'8 e il 9 settembre mentre le due imbarc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, 007 Usa: "L'8 e 9 settembre Netanyahu ordinò attacchi con droni contro due imbarcazioni attraccate in Tunisia"

