Flop totale nel pubblico impiego Le adesioni si fermano al 7%

Eppure i numeri diffusi già nel primo pomeriggio dal ministero dell’Istruzione e del merito avevano subito fatto pensare che qualcosa non era andato come prevedevano i sindacati. Mostrando un’adesione inferiore rispetto a due settimane fa: solo il 7,82 per cento di docenti e personale Ata ha scelto di scioperare, quando la rilevazione dell’adesione aveva completato quasi 6 scuole su 10. Un flop. Che fa dire al deputato leghista e capogruppo del Carroccio in commissione Cultura, Rossano Sasso, che «la scuola ha bocciato la Cgil». Anche la sottosegretaria Paola Frassinetti ricorda che sono i dati a certificare l’insuccesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

