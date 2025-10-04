Flashdance il musical dei record E la fabbrica diventò spettacolo
Era il 1982 quando Maureen Marder, saldatrice con la passione per la danza, firmò un assegno da 2.300 dollari cedendo alla Paramount ogni diritto sulla sua storia personale. Un accordo che si sarebbe rivelato un clamoroso autogol: quella vicenda ispirò “Flashdance”, cult movie che incassò oltre 200 milioni di dollari tra cinema e home-video. E oggi, più di quarant’anni dopo, è ancora un successo. Dal 9 ottobre, il teatro Nazionale riporta in scena, a grande richiesta, il musical tratto dal film, con la produzione della Compagnia della Rancia. Lo spettacolo, ancora prima del debutto, ha già ottenuto tale entusiasmo da far slittare la replica finale dal 3 al 17 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
