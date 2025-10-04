Flash mob di Gioventù nazionale a Torino | Italia tra i primi Paesi al mondo per gli aiuti a Gaza video

C’è modo e modo di manifestare per esprimere solidarietà verso i civili vittime di una guerra. I pro-Pal dell’estrema sinistra, che hanno messo a ferro e fuco le città italiane nelle ultime settiamane, dovrebbero imparare qualcosa dai ragazzi di Gioventù nazionale di Torino. I giovani di destra hanno organizzato un flash mob nel capoluogo piemontese, per ricordare l’impegno del governo Meloni per aiutare la popolazione palestinese. Nel video della manifestazione, pubblicato su Instagram, i militanti di Gn hanno esibito cartelli con le scritte “Italia, nazione non islamica che ha evacuato più persone da Gaza per curarle nei propri ospedali2, oppure “Italia, tra le prime nazioni al mondo per la consegna di aiuti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

