Flash mob dei sanitari per la Palestina Negato lo spazio di fronte all’ospedale
Mobilitazione per la Palestina organizzata dagli operatori sanitari dell’ ospedale di Civitanova. Si sono ritrovati l’altra sera negli spazi del bar La Cinciallegra, lungo la pista ciclabile del parco del Castellaro, perché i vertici della struttura hanno negato l’uso di un’area vicina all’ospedale cittadino. L’iniziativa si è tenuta nella stessa serata e in tante città d’Italia "per una commemorazione volta a chiedere di fermare il genocidio in corso in Palestina " hanno spiegato gli organizzatori. Momenti toccanti mentre venivano ricordati i 1.667 operatori sanitari palestinesi uccisi dall’esercito israeliano e il nome di ognuno di loro è stato letto a voce alta, un elenco di centinaia e centinaia di persone uccise mentre facevano il proprio lavoro e mentre cercavano di soccorrere i concittadini e i familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
