Fiumicino lunedì l’ultimo saluto a Simona Bortoletto

Fiumicino, 4 ottobre 2025 – Si svolgeranno lunedì 6 ottobre presso la chiesa Stella Maris di via Giorgio Giorgis i funerali di Simona Bortoletto, la donna investita e uccisa a via Redipuglia ( leggi qui ). Le esequie verranno celebrate alle ore 15. La morte di Simona ha lasciato un vuoto enorme non solo tra i suoi cari, m a in tutta la comunità. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia, partecipando con commozione alla fiaccolata organizzata in sua memoria: un momento di silenzio, luce e raccoglimento che ha testimoniato l’affetto e la solidarietà della comunità locale ( leggi qui ). Numerosi anche i messaggi di cordoglio apparsi sui social, pubblicati da chi l’ha conosciuta, stimata o anche solo incontrata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it