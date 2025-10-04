Firmato protocollo d' intesa tra l' Ordine Ingegneri di Messina e la Camera di Commercio italiana negli Emirati

Firmato questa mattina il protocollo di Intesa tra la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina. La sottoscrizione ufficiale del documento è avvenuta presso la sede dell'ordine professionale, alla presenza dei rispettivi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

