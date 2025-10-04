Firenze | incendio a Careggi In fiamme baracca di senzatetto dietro la chiesa
Sul posto due squadre e 2 autobotti. Incendio sotto controllo. In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - incendio
Firenze, incendio in un parcheggio: alta colonna di fumo nero, arrivano i vigili del fuoco
Fuoco e fumo sui binari, treni in tilt per incendio: circolazione sospesa sull’Alta Velocità Roma-Firenze
Incendio vicino ai binari, stop all'Alta velocità nella tratta Roma-Firenze
Ore 19.10. Incendio estinto, traffico SBLOCCATO e code in calo. Aggiornamenti su X. Ore 17.40. Sul raccordo #Siena-#Firenze, a causa di un veicolo in fiamme, traffico bloccato e code tra Poggibonsi nord e San Donato in direzione Firenze. #viabiliTOS - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, incendio in via dei Pepi partito da un quadro elettrico: soccorsi in 11, tre sono bambini - X Vai su X
Camion in fiamme in galleria sulla A1: l'autostrada resta chiusa fino a domenica, in corso le riparazioni - L'incendio nella notte tra venerdì e sabato, danni ingenti alla galleria Largnano in direzione nord ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it
Tir divorato dalle fiamme nella galleria dell'A1 - Il mezzo, che trasportava materiale tessile, è andato completamente distrutto nell'incendio ... toscanamedianews.it scrive