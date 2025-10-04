Firenze | fratellini ricoverati al Meyer con gravi ustioni Giocavano con l’alcol Appello dei medici a genitori e case produttrici
FIRENZE – Sono stati ricoverati al centro ustioni del Meyer con ustioni di secondo e terzo grado, due fratellini di tre e sei anni. Stavano giocando in casa con una bottiglia contenente alcol, ma il liquido infiammabile, fuoriuscendo, ha provocato un cosiddetto ritorno di fiamma, bruciandoli sul torace e sugli arti. Le loro condizioni sono . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - fratellini
L'ospedale pediatrico Meyer di Firenze torna ad accogliere due bambine originarie di Gaza: sono arrivate la notte scorsa, accompagnate dai genitori, e anche da fratellini e sorelline - X Vai su X
In una giornata così bella, durante una passeggiata tra le opere d'arte, non c'è niente di meglio che gustarsi uno dei più buoni panini di Firenze dai mitici Fratellini It's a lovely sunny day, while walking among such so much art, there is nothing be - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, due bambini gravemente ustionati ricoverati al Meyer: giocavano con una bottiglia di alcol - Le loro condizioni sono state considerate serie e per questo hanno dovuto affrontare un lungo periodo di ricovero nell’ospedale pediatrico fiorentino, ora sono in via di guarigione ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it
Al Meyer ricoverate due piccole di Gaza: una neonata e una bimba di due anni affette da gravi patologie - L'arrivo delle due bambine è stato reso possibile nell'ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano ... Come scrive intoscana.it