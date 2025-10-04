Firenze | fratellini ricoverati al Meyer con gravi ustioni Giocavano con l’alcol Appello dei medici a genitori e case produttrici

FIRENZE – Sono stati ricoverati al centro ustioni del Meyer con ustioni di secondo e terzo grado, due fratellini di tre e sei anni. Stavano giocando in casa con una bottiglia contenente alcol, ma il liquido infiammabile, fuoriuscendo, ha provocato un cosiddetto ritorno di fiamma, bruciandoli sul torace e sugli arti. Le loro condizioni sono . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

