Firenze cane intrappolato in un tubo sotto terra | salvato
Ha vissuto sette ore da incubo, bloccato in una tubazione sotterranea a un metro e mezzo di profondità, ma la sua storia si è conclusa con un lieto fine. È successo a un cane da caccia in un vigneto a Scandicci, in provincia di Firenze. Durante un'uscita col padrone, si è infilato accidentalmente in una conduttura liscia del diametro di circa 45-50 centimetri, senza riuscire più a risalire in superficie. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare due scavi e utilizzare una searchcam per localizzarlo in profondità. Liberato quando ormai era notte, è apparso disorientato, ma in buone condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: firenze - cane
Firenze: rapina una ragazza aizzandole contro il cane. Arrestato 41enne
Firenze, 24enne strattonata e aggredita: uomo le ruba l’auto aizzandole contro un cane di grossa taglia
Firenze, muore colpito da un fulmine mentre dà da mangiare al cane
Reggello, anziano cade nell’Arno: salvato grazie al suo cane FIRENZE – Un uomo di 85 anni è stato salvato ieri sera a Casenuove di Reggello dopo essere caduto nell’Arno durante una battuta di caccia. Decisivo l’abbaiare del suo cane, che ha guidato i soc - facebook.com Vai su Facebook
Investito da auto pirata mentre porta fuori cane, muore nell'Aretino - X Vai su X
Cane intrappolato in una tubazione: ore di angoscia per il proprietario - Scandicci (Firenze), 4 ottobre 2025 – Apprensione nel pomeriggio di ieri per un cane da caccia rimasto intrappolato all’interno di una tubazione sotterranea in un vigneto di San Michele a Torri, nel ... Lo riporta msn.com
Cane da caccia intrappolato in una tubazione: i Vigili del fuoco scavano nel terreno e lo salvano - I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti nella giornata ieri nel Comune di ... Riporta piananotizie.it