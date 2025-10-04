Firenze cane intrappolato in un tubo sotto terra | salvato

Ha vissuto sette ore da incubo, bloccato in una tubazione sotterranea a un metro e mezzo di profondità, ma la sua storia si è conclusa con un lieto fine. È successo a un cane da caccia in un vigneto a Scandicci, in provincia di Firenze. Durante un'uscita col padrone, si è infilato accidentalmente in una conduttura liscia del diametro di circa 45-50 centimetri, senza riuscire più a risalire in superficie. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare due scavi e utilizzare una searchcam per localizzarlo in profondità. Liberato quando ormai era notte, è apparso disorientato, ma in buone condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

