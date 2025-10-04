Fipili autostrada e aeroporto | il corteo per Gaza manda Pisa in tilt Erano in 20mila in strada
di Enrico Mattia Del Punta PISA “Più di 20mila persone hanno bloccato la città, dall’Aurelia alla Fi-Pi-Li fino al casello autostradale”. È questo il bilancio fatto da Usb della giornata di mobilitazione nazionale di ieri che anche a Pisa ha visto un corteo numeroso sfilare per le vie del centro, passando dall’Aurelia fino a raggiungere il casello autostradale di Pisa. Da lì, un folto gruppo – circa 4mila – composto da collettivi studenteschi e movimenti vicini alla sinistra radicale ha poi proseguito, bloccando prima l’autostrada A12 per mezz’ora e successivamente, in circa 300, forzando l’ingresso dell’aeroporto, invadendo la pista e bloccando i voli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
