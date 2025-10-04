Fiorentina-Roma probabili formazioni e dove vederla in tv

Firenzetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ritrovato la vittoria in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina va a caccia dei primi tre punti in campionato. La squadra di Pioli domani (ore 15) al Franchi affronta la Roma, capolista in campionato ma reduce dal ko in Europa League contro il Lille. Una sfida ardua. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiorentina - roma

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari

Ufficiale, Zaniolo multato di 15.000 euro per l’aggressione nel post Fiorentina-Roma Primavera

fiorentina roma probabili formazioniFiorentina-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv - Dopo aver ritrovato la vittoria in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina va a caccia dei primi tre punti in campionato. Si legge su firenzetoday.it

fiorentina roma probabili formazioniProbabili formazioni Fiorentina-Roma: cosa filtra su Kean e Dovbyk, novità Fazzini - Le possibili scelte di Pioli e Gasperini per la sfida della 6^ giornata di Serie A ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Roma Probabili Formazioni