Fiorentina-Roma probabili formazioni e dove vederla in tv
Dopo aver ritrovato la vittoria in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina va a caccia dei primi tre punti in campionato. La squadra di Pioli domani (ore 15) al Franchi affronta la Roma, capolista in campionato ma reduce dal ko in Europa League contro il Lille. Una sfida ardua. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
Ufficiale, Zaniolo multato di 15.000 euro per l’aggressione nel post Fiorentina-Roma Primavera
Diego Perotti racconta l'ultimo Fiorentina-Roma giocato alle 15:00
Fiorentina-Roma, arriva il comunicato della prefettura: le precauzioni per il match
