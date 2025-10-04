Fiorentina-Roma | probabili formazioni e dove seguirla in tv Pioli cerca i primi tre punti contro Gasperini

Firenze 4 ottobre 2025 – Il giovedì europeo ha avuto due effetti ben diversi sulle spalle dell'una e dell'altra squadra. Da una parte c'è la Fiorentina, il cui debutto nella fase a campionato in Conference League ha ridato fiducia e tranquillità a un ambiente sempre molto caldo, soprattutto quando le vittorie latitano come in questo momento. Un successo autoritario ha ridato fiducia e ora si cerca il bis in campionato. Dall'altra parte invece la Roma rimugina ancora sui problemi dal dischetto evidenziati contro il Lille in Europa League e cerca di riprendere il suo cammino in Serie A, a caccia della terza vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

