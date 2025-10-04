Fiorentina-Roma i provvedimenti di circolazione
Firenze, 4 ottobre 2025 - Domenica 5 ottobre lo stadio Franchi ospiterà la partita Fiorentina-Roma per il campionato di serie A. L’incontro inizierà alle 15. Su disposizione della Questura nella zona dello stadio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e il numero civico 203 altezza retro Misericordia San Pietro Martire) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
