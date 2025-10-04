Uno dei match clou della sesta giornata del campionato di Serie A è quello del Franchi tra la Fiorentina e la Roma. Si affrontano due squadre che sono entrambe reduci dall’impegno europeo e che sono scese in campo giovedì. In campionato vivono però una situazione completamente diversa perché i giallorossi in vetta mentre la Viola . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Roma (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici