Fiorentina-Roma domenica 05 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Uno dei match clou della sesta giornata del campionato di Serie A è quello del Franchi tra la Fiorentina e la Roma. Si affrontano due squadre che sono entrambe reduci dall’impegno europeo e che sono scese in campo giovedì. In campionato vivono però una situazione completamente diversa perché i giallorossi in vetta mentre la Viola . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - roma
Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
Dove vedere #Fiorentina-#Roma in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X
MATCHDAY ? 15:00, #FiorentinaRoma DAJE ROMA #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa: segui la cronaca LIVE - La Fiorentina di Pioli affronta la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano il Pisa di Gilardino in Serie A. Come scrive calciomercato.it
Fiorentina – Roma: ecco le formazioni ufficiali! - Oggi Fiorentina – Roma: formazioni ufficiali, ecco tutte le info in merito alla sfida valevole per la sesta giornata di Serie A. Da generationsport.it