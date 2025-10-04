Fiorentina i convocati per la Roma | ancora out Sohm

Ventiquattro i giocatori selezionati da Pioli in vista del match contro i giallorossi: oltre Kouame e Lamptey, mancherà anche l'ex centrocampista del Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiorentina convocati roma outFiorentina, i convocati di Pioli per la Roma: un assente per i viola - Dopo aver vinto all'esordio stagionale in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina va alla ricerca del primo successo anche in campionato. Segnala corrieredellosport.it

fiorentina convocati roma outFiorentina, i convocati per la Roma: Pioli ne chiama 24, ancora out Sohm - La lista dei convocati della Fiorentina per la gara con la Roma: Pioli non recupera Sohm, ma ha a disposizione tutta la rosa ... msn.com scrive

