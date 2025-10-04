Fiorentina i convocati per la Roma | ancora out Sohm
Ventiquattro i giocatori selezionati da Pioli in vista del match contro i giallorossi: oltre Kouame e Lamptey, mancherà anche l'ex centrocampista del Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - convocati
Fiorentina, al via la nuova stagione: ecco l'elenco dei convocati per il ritiro
Fiorentina: i convocati per il ritiro. Ci sono Kean e Dodò. Pioli: “Torno con grande senso di responsabilità”
Fiorentina, i convocati per la tournée in Inghilterra: sorpresa Sabiri, escluso Sottil
Fiorentina: i convocati di Pioli. Out Sohm https://bit.ly/46AkNCT #AsRoma - X Vai su X
ACF Fiorentina, i convocati per la sfida di Conference contro il Sigma Olomouc - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, i convocati di Pioli per la Roma: un assente per i viola - Dopo aver vinto all'esordio stagionale in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina va alla ricerca del primo successo anche in campionato. Segnala corrieredellosport.it
Fiorentina, i convocati per la Roma: Pioli ne chiama 24, ancora out Sohm - La lista dei convocati della Fiorentina per la gara con la Roma: Pioli non recupera Sohm, ma ha a disposizione tutta la rosa ... msn.com scrive