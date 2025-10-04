Finn cerca il bis | Dopo il Mondiale l' Europeo Io il nuovo Sinner del ciclismo? È presto però

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 enne ligure, oro iridato Under 23, oggi punta alla doppietta agli Europei: "Che emozione le parole di Evenepoel. Mi ha detto di godermela. In Nazionale siamo un grande gruppo, ci piace giocare a carte insieme più che stare sui social". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

finn cerca il bis dopo il mondiale l europeo io il nuovo sinner del ciclismo 200 presto per242

© Gazzetta.it - Finn cerca il bis: "Dopo il Mondiale, l'Europeo. Io il nuovo Sinner del ciclismo? È presto, però..."

In questa notizia si parla di: finn - cerca

LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: Lorenzo Finn cerca un risultato di prestigio nella cronometro U23

LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: Lorenzo Finn cerca un risultato di prestigio nella cronometro U23 dalle 13.50

Ciclismo: Lorenzo Finn cerca il colpaccio nella prova in linea under 23 ai Mondiali, favorito Jarno Widar

finn cerca bis dopoFinn cerca il bis: "Dopo il Mondiale, l'Europeo. Io il nuovo Sinner del ciclismo? È presto, però..." - Il 18 enne ligure, oro iridato Under 23, oggi punta alla doppietta agli Europei: "Che emozione le parole di Evenepoel. Segnala msn.com

finn cerca bis dopoIl ligure Finn fa il bis: campione del mondo Under 23 in Ruanda: “Emozione irreale” - Il talento di Avegno si conferma iridato: dopo il titolo mondiale vinto tra gli Juniores a Zurigo nel 2024, domina anche a Kigali ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Finn Cerca Bis Dopo