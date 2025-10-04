Finisce con la moto sotto a un furgone morto un ragazzo di 16 anni | la tragedia a Bione Brescia

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un furgone a Bione, in provincia di Brescia. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, attorno alle 18. Il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo commerciale. L’urto è stato violentissimo: il ragazzo è finito sotto il furgone, riportando ferite gravissime e non riuscendo a sopravvivere. Subito sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto ambulanze e automediche del 118, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi. 🔗 Leggi su Open.online