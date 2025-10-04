Fine vita l’appello di Ada malata di Sla | L’attesa imposta è un’altra tortura
Dopo il rifiuto della asl alla richiesta di accesso al suicidio assistito, la 44enne campana è in attesa degli esiti di nuove visite: “Fatemi scegliere una vita dignitosa e una morte serena”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: fine - vita
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”
Due giorni di straordinaria intensità: un grande successo le Giornate dell'Etica Aiom a Lecce su "Fine vita: la cura oltre la malattia".
Fine vita, appello di Ada malata di Sla 'attesa è altra tortura' - "Politici, medici, giudici, guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più": dopo il diniego da parte della Asl alla sua richiesta di accesso al 'suicidio ass ... Segnala msn.com
Fine vita, l'appello di Ada affetta da Sla: «Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più» - La 44enne, dopo il no della asl alla richiesta di accesso al suicidio assistito, è in attesa degli esiti di nuove visite. Si legge su msn.com