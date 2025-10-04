Fine vita l’appello di Ada alla politica | Ogni attesa imposta è una tortura in più
Ora, Ada è in attesa degli esiti delle nuove visite mediche, nella speranza di ottenere il via libera alla possibilità di scegliere una morte dignitosa. "La vita è una cosa meravigliosa finché la si può vivere e io l'ho fatto", ha dichiarato nel video, sostenendo di aver provato gioie e dolori e di aver sempre lottato per gli ideali in cui credeva, compresa la libertà di scelta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
