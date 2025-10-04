Fine vita l' appello di Ada alla politica | Guardatemi negli occhi | ogni attesa imposta è una tortura in più
Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Aveva scelto il nome 'Coletta' per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire dall'anonimato, raccontando la propria situazione in un video. A leggere le sue parole, la sorella Celeste poiché Ada, colpita dalla sla diagnosticata lo scorso anno, non riesce più a parlare. “In meno di 8 mesi la malattia mi ha consumata. Con una violenza fulminea mi ha tolto le mani, le gambe, la parola. La vita è una cosa meravigliosa finché la si può vivere e io l'ho fatto. Ho vissuto con ardore gioie e dolori, e ho sempre combattuto per quello in cui credo, come la libertà di scelta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Fine vita, appello di Ada malata di Sla 'attesa è altra tortura' - "Politici, medici, giudici, guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più": dopo il diniego da parte della Asl alla sua richiesta di accesso al 'suicidio ass ... Da msn.com
Fine vita, l'appello di Ada affetta da Sla: «Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più» - La 44enne, dopo il no della asl alla richiesta di accesso al suicidio assistito, è in attesa degli esiti di nuove visite. Riporta msn.com