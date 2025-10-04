Fine vita l' appello di Ada alla politica | Guardatemi negli occhi | ogni attesa imposta è una tortura in più

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Aveva scelto il nome 'Coletta' per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire dall’anonimato, raccontando la propria situazione in un video. A leggere le sue parole, la sorella Celeste poiché Ada, colpita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fine vita, l'appello di Ada alla politica: "Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più"

Fine vita, il video appello di Ada, malata di Sla: «In 8 mesi non ho più potuto usare mani, gambe, parola. La vita è una cosa meravigliosa finché la si può vivere e io l ... - Dopo il diniego dell'Asl, la donna, 44 anni, ha presentato ricorso in tribunale assistita dall'associazione Luca Coscioni e il 5 ottobre interverrà insieme a sua sorella Celeste al Convegno Coscioni a ... Da vanityfair.it