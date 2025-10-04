Fine vita il video appello di Ada malata di Sla | In 8 mesi non ho più potuto usare mani gambe parola La vita è una cosa meravigliosa finché la si può vivere e io l' ho fatto Ogni attesa imposta è una tortura in più

Dopo il diniego dell'Asl, la donna, 44 anni, ha presentato ricorso in tribunale assistita dall'associazione Luca Coscioni e il 5 ottobre interverrà insieme a sua sorella Celeste al Convegno Coscioni a Orvieto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fine vita, il video appello di Ada, malata di Sla: «In 8 mesi non ho più potuto usare mani, gambe, parola. La vita è una cosa meravigliosa finché la si può vivere e io l'ho fatto. Ogni attesa imposta è una tortura in più»

