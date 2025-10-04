Fine vita Gallo Ass Luca Coscioni | Rischiamo di tornare indietro sui diritti civili come gli Usa
Orvieto, 4 ott. (Adnkronos) - “Non stiamo ad aspettare che vengano tempi migliori per i diritti civili, altrimenti si rischia di tornare indietro come negli USA”. Sono le parole al XXII congresso dell'Associazione Luca Coscioni di Filomena Gallo, Segretaria del gruppo, oggi a Orvieto. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sui nuovi obiettivi e le azioni politiche del 2026. “A proposito di Diritti civili, oltre 170.000 persone in un anno hanno firmato le nostre richieste alla politica di eliminare le discriminazioni su fine vita, aborto, psichedelici e PMA. Sono state 39 le azioni legali intraprese, 241 le richieste di accesso agli atti, unitamente al sostegno alle disobbedienze civili di decine di persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
