Fine vita Cappato Radicali Italiani | Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone
Orvieto, 4 ott. (Adnkronos) - “Il diritto all'aiuto medico alla morte volontaria, ottenuto sei anni fa con le nostre disobbedienze civili, sta finalmente iniziando a essere applicato in Italia. È stato infatti riconosciuto a 16 persone, e sono due le Regioni che hanno stabilito tempi certi di risposta a chi soffre”. Così il politico ed attivista Marco Cappato, partecipando oggi a Orvieto al XXII congresso dell'Associazione Luca Coscioni, di cui è tesoriere. Un momento di confronto per fare il punto sui nuovi obiettivi e le azioni politiche del 2026. “Dopo anni di inerzia bipartisan - continua Cappato - il Governo è corso ai ripari, concordando con il Vaticano una proposta di legge che ha il solo scopo di cancellare il diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale, escludendo tutte le persone non attaccate a macchine ed estromettendo il Servizio sanitario per sostituire Asl e Regioni con comitati di nomina politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: fine - vita
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Fine vita, l’appello di Ada, malata di Sla: “L’attesa imposta è un’altra tortura” - X Vai su X
Il comitato promotore del referendum sulla legge che regolamenta l'assistenza al fine vita volontario, guidato da Aleš Primc, ha annunciato di aver raccolto in anticipo sulla scadenza oltre 43 mila firme, superando così la soglia minima delle 40 mila necessarie - facebook.com Vai su Facebook
Fine vita, Cappato (Radicali Italiani): "Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone" - “Il diritto all'aiuto medico alla morte volontaria, ottenuto sei anni fa con le nostre disobbedienze civili, sta ... Riporta iltempo.it
Il federalismo del caos sul fine vita - Suicidio assistito, così i radicali hanno alzato il tiro e le Regioni hanno aperto la strada al disordine normativo. tempi.it scrive