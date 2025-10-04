Fine vita Cappato | Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone

Orvieto, 4 ott. (Adnkronos) - “Il diritto all'aiuto medico alla morte volontaria, ottenuto sei anni fa con le nostre disobbedienze civili, sta finalmente iniziando a essere applicato in Italia. È stato infatti riconosciuto a 16 persone, e sono due le Regioni che hanno stabilito tempi certi di risposta a chi soffre”. Così il politico ed attivista Marco Cappato, partecipando oggi a Orvieto al XXII congresso dell'Associazione Luca Coscioni, di cui è tesoriere. Un momento di confronto per fare il punto sui nuovi obiettivi e le azioni politiche del 2026. “Dopo anni di inerzia bipartisan - continua Cappato - il Governo è corso ai ripari, concordando con il Vaticano una proposta di legge che ha il solo scopo di cancellare il diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale, escludendo tutte le persone non attaccate a macchine ed estromettendo il Servizio sanitario per sostituire Asl e Regioni con comitati di nomina politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

