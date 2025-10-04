Fine vita Cappato | Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone

Al XXII congresso Associazione Luca Coscioni: “Non rassegnatevi mai” Orvieto, 4 ott. (Adnkronos) - “Il diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, ottenuto sei anni fa con le nostre disobbedienze civili, sta finalmente iniziando a essere applicato in Italia. È stato infatti riconosciuto a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fine vita, Cappato: "Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone"

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine Vita, l'appello di Ada: «Ogni attesa imposta è una tortura in più» - X Vai su X

Fine vita, appello alla politica da malata di Sla: "L'attesa è crudele" - facebook.com Vai su Facebook

Fine vita, Cappato (Radicali Italiani): “Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone” - “Il diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, ottenuto sei anni fa con le nostre disobbedienze civili, sta finalmente iniziando a essere ... Riporta msn.com

Fine vita, l’appello di Ada alla politica: “Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più” - (Adnkronos) – Aveva scelto il nome 'Coletta' per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire dall’anonimato, raccontando la propria sit ... Secondo msn.com