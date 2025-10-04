Fine vita appello alla politica da malata di Sla | L' attesa è crudele

Aveva scelto il nome ‘Coletta’ per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire dall’anonimato, raccontando la propria malattia in un video. A leggere le sue parole la sorella Celeste, poiché Ada, colpita dalla Sla diagnosticata lo scorso anno, non riesce più a parlare. “In meno di 8 mesi – spiega – la malattia mi ha consumata. Con una violenza fulminea mi ha tolto le mani, le gambe, la parola. La vita è una cosa meravigliosa finché la si può vivere e io l’ho fatto. Ho vissuto con ardore gioie e dolori, e ho sempre combattuto per quello in cui credo, come la libertà di scelta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fine vita, appello alla politica da malata di Sla: "L'attesa è crudele"

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, l’appello di Ada, malata di Sla: “L’attesa imposta è un’altra tortura” - X Vai su X

Il comitato promotore del referendum sulla legge che regolamenta l'assistenza al fine vita volontario, guidato da Aleš Primc, ha annunciato di aver raccolto in anticipo sulla scadenza oltre 43 mila firme, superando così la soglia minima delle 40 mila necessarie - facebook.com Vai su Facebook

Fine vita, l’appello di Ada alla politica: “Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più” - Aveva scelto il nome 'Coletta' per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso ... Lo riporta msn.com

Fine vita, appello alla politica da malata di Sla: "L'attesa è crudele" - (LaPresse) Aveva scelto il nome 'Coletta' per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com