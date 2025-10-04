Fine settimana di pioggia ma in arrivo sole e clima mite | le previsioni del tempo in Italia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un weekend perturbato prima del ritorno dell’alta pressione. ROMA, 4 ottobre 2025. Il fine settimana sarà caratterizzato da piogge diffuse, soprattutto al Nord, ma già dall’inizio della prossima settimana il tempo tornerà rapidamente a migliorare, con giornate soleggiate e temperature miti. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, è in arrivo un “deciso peggioramento” a partire dalla notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, causato dal transito di una perturbazione atlantica. Piogge intense al Nord e neve sulle Alpi. Nella fase iniziale del passaggio perturbato, le precipitazioni interesseranno principalmente il Nord Italia, con piogge abbondanti su Liguria di Levante, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: fine - settimana
Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'
Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”
Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film
Noi che lavoriamo anche il sabato e la domenica che giorno dobbiamo scioperare per avere il fine settimana lungo? - X Vai su X
Questo fine settimana inizia la Sagra del Gnocco Fritto a Castelletto di Serravalle! Ci siamo stati un paio di anni fa e ve la consigliamo caldamente. Sicuramente cercheremo di tornarci quest'anno per provare a battere il record del Gnocco più lungo del mondo! - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: fine settimana tra pioggia e schiarite, poi il freddo in arrivo dalla Russia - Le temperature restano ovunque sotto la media stagionale, con uno scarto attuale di circa 3°C. Da telenord.it
Fine settimana con la pioggia, poi sole e clima mite - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da msn.com