Fine settimana di pioggia ma in arrivo sole e clima mite | le previsioni del tempo in Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un weekend perturbato prima del ritorno dell’alta pressione. ROMA, 4 ottobre 2025. Il fine settimana sarà caratterizzato da piogge diffuse, soprattutto al Nord, ma già dall’inizio della prossima settimana il tempo tornerà rapidamente a migliorare, con giornate soleggiate e temperature miti. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, è in arrivo un “deciso peggioramento” a partire dalla notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, causato dal transito di una perturbazione atlantica. Piogge intense al Nord e neve sulle Alpi. Nella fase iniziale del passaggio perturbato, le precipitazioni interesseranno principalmente il Nord Italia, con piogge abbondanti su Liguria di Levante, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

