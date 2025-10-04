Fine della guerra Trump presidente e la riviera del Medio Oriente | i punti chiave del piano per Gaza

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha dato la sua disponibilità a rilasciare gli ostaggi e ad avviare i negoziati per la fine della guerra a Gaza come parte del piano proposto da Donald Trump. Il testo, approvato anche dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, si divide in 20 punti, alcuni dei quali andranno. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fine - guerra

5 serie tv di guerra imperdibili da vedere fino alla fine

Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini

Trump dà alla Russia 50 giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina

fine guerra trump presidenteGaza, il piano Trump su ostaggi e fine della guerra convince Hamas. Cosa prevede - Forse siamo vicini ad una svolta nella guerra nella Striscia di Gaza che ha causato decine di migliaia di vittime. Riporta iltempo.it

fine guerra trump presidenteLa proposta per la fine della guerra a Gaza non piace all’ultradestra israeliana - Gvir è molto importante per Netanyahu, che però ora rischia di doverne fare a meno ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Guerra Trump Presidente