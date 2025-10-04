Fine della guerra Trump presidente e la riviera del Medio Oriente | i punti chiave del piano per Gaza

Hamas ha dato la sua disponibilità a rilasciare gli ostaggi e ad avviare i negoziati per la fine della guerra a Gaza come parte del piano proposto da Donald Trump. Il testo, approvato anche dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, si divide in 20 punti, alcuni dei quali andranno. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: fine - guerra

5 serie tv di guerra imperdibili da vedere fino alla fine

Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini

Trump dà alla Russia 50 giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina

Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani ? https://shorturl.at/D7Ibf - facebook.com Vai su Facebook

#Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani ? https://shorturl.at/D7Ibf - X Vai su X

Gaza, il piano Trump su ostaggi e fine della guerra convince Hamas. Cosa prevede - Forse siamo vicini ad una svolta nella guerra nella Striscia di Gaza che ha causato decine di migliaia di vittime. Riporta iltempo.it

La proposta per la fine della guerra a Gaza non piace all’ultradestra israeliana - Gvir è molto importante per Netanyahu, che però ora rischia di doverne fare a meno ... Si legge su ilpost.it