Fine della Fuga all’Aeroporto di Pescara | Preso Latitante con Documento Falso

Citypescara.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un latitante albanese di 32 anni è stato arrestato nel primo pomeriggio del 2 ottobre allaeroporto di Pescara, ponendo fine a un periodo di latitanza che durava dal 2022. L’uomo, nel tentativo di eludere la giustizia, si era imbarcato sul volo Wizz Air W4 5085 proveniente da Tirana, utilizzando un documento d’identità falso. Tuttavia, al suo arrivo nello scalo abruzzese, previsto per le 14:40, ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia di frontiera che lo hanno immediatamente fermato e tratto in arresto. Un Mandato di Cattura Europeo per Stupefacenti. Sul cittadino albanese, nato nel 1993, pendeva un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità francesi. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fine - fuga

Fine della fuga, arrestato a Barcellona l’evaso di Corinaldo

Ponte sullo Stretto, ok al progetto definitivo. Entro il 2033 la fine dei lavori. Salvini: “Porterà lavoro e nuova istruzione”. Tra gli obiettivi anche lo stop alla fuga dei cervelli

Belen Rodriguez, la fuga d’amore di fine estate con Nicolò De Tomassi

Cerca Video su questo argomento: Fine Fuga All8217aeroporto Pescara