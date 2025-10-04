Fine della Fuga all’Aeroporto di Pescara | Preso Latitante con Documento Falso

Un latitante albanese di 32 anni è stato arrestato nel primo pomeriggio del 2 ottobre all’aeroporto di Pescara, ponendo fine a un periodo di latitanza che durava dal 2022. L’uomo, nel tentativo di eludere la giustizia, si era imbarcato sul volo Wizz Air W4 5085 proveniente da Tirana, utilizzando un documento d’identità falso. Tuttavia, al suo arrivo nello scalo abruzzese, previsto per le 14:40, ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia di frontiera che lo hanno immediatamente fermato e tratto in arresto. Un Mandato di Cattura Europeo per Stupefacenti. Sul cittadino albanese, nato nel 1993, pendeva un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità francesi. 🔗 Leggi su Citypescara.com