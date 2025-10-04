Fine campagna elettorale | Tridico chiude a Corigliano-Rossano con cuore dignità e piazze gremite

Fine campagna elettorale tra entusiasmo popolare e promesse di riscatto: Tridico chiude a Corigliano-Rossano con il cuore, accanto a Conte e al centrosinistra unito.. Una piazza gremita, un’aria pungente che non ha raffreddato gli entusiasmi, e un refrain che ha attraversato ogni tappa del viaggio: “Parliamo al cuore e non alla pancia dei calabresi”. Così Pasquale Tridico ha chiuso la sua campagna elettorale a Corigliano-Rossano, in piazza Le Fosse, circondato dai volti e dalle voci del centrosinistra unito. Accanto a lui, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, accolto da un’ovazione, e in videocollegamento la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

