Fine campagna elettorale | Tridico chiude a Corigliano-Rossano con cuore dignità e piazze gremite
Fine campagna elettorale tra entusiasmo popolare e promesse di riscatto: Tridico chiude a Corigliano-Rossano con il cuore, accanto a Conte e al centrosinistra unito.. Una piazza gremita, un'aria pungente che non ha raffreddato gli entusiasmi, e un refrain che ha attraversato ogni tappa del viaggio: "Parliamo al cuore e non alla pancia dei calabresi". Così Pasquale Tridico ha chiuso la sua campagna elettorale a Corigliano-Rossano, in piazza Le Fosse, circondato dai volti e dalle voci del centrosinistra unito. Accanto a lui, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, accolto da un'ovazione, e in videocollegamento la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
Regionali Calabria, chiusura della campagna: Meloni e Schlein in campo, sfida Occhiuto-Tridico con l'outsider Toscano - In Calabria si sono presentati i big di tutti i partiti comprese la premier Meloni e la segretaria Pd Schlein che martedì scorso, per un curioso incrocio, si sono ritrovate sullo stesso aereo per ...
Tridico sceglie Corigliano-Rossano come "città simbolo" per la chiusura della campagna elettorale - Una scelta non casuale: questa è la più "emblematica" delle periferie, città progressista e motore economic ...