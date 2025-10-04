Fine campagna elettorale Occhiuto | due piazze due visioni per la Calabria
Fine campagna elettorale Occhiuto tra bilanci di governo e radici politiche: da Catanzaro il centrodestra rilancia visione, orgoglio e continuità per la Calabria.. La Calabria ha vissuto nelle ultime ore il battito finale di una campagna elettorale intensa, appassionata e profondamente identitaria. Da Corigliano-Rossano a Catanzaro, le piazze si sono riempite di volti, bandiere e parole che raccontano due visioni contrapposte per il futuro della regione. Se Pasquale Tridico ha scelto di chiudere la sua corsa con il cuore, parlando di dignità e ritorno, Roberto Occhiuto ha salutato gli elettori nel segno della continuità e della concretezza, affiancato da Wanda Ferro e Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: fine - campagna
Fine vita, Pro Vita & Famiglia presenta la campagna contro la legge voluta dalla maggioranza
Unieuro 2.015, continua la campagna abbonamenti: a fine luglio scadono prelazione e tariffa agevolata
Curiosità, Casa Marrazzo organizza la "Festa di Fine Campagna"
Questo fine settimana anche il Comune di Affi aderisce alla Campagna Nazionale “Il Ciclamino della Ricerca” promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Sarà possibile sostenere la ricerca acquistando un ciclamino nei seguenti luoghi e o - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, forza azzurri chiude la campagna elettorale con il presidente Roberto Occhiuto - L'incontro non ha rappresentato soltanto un evento politico, ma anche un'occasione per ringraziare quanti hanno accompagnato il percorso elettorale ... Riporta reggiotv.it
Regionali Calabria, chiusura della campagna: Meloni e Schlein in campo, sfida Occhiuto-Tridico con l’outsider Toscano - In Calabria si sono presentati i big di tutti i partiti comprese la premier Meloni e la segretaria Pd Schlein che martedì scorso, per un curioso incrocio, si sono ritrovate sullo stesso aereo per ... Come scrive tg.la7.it