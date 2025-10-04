Fine campagna elettorale Occhiuto | due piazze due visioni per la Calabria

Fine campagna elettorale Occhiuto tra bilanci di governo e radici politiche: da Catanzaro il centrodestra rilancia visione, orgoglio e continuità per la Calabria.. La Calabria ha vissuto nelle ultime ore il battito finale di una campagna elettorale intensa, appassionata e profondamente identitaria. Da Corigliano-Rossano a Catanzaro, le piazze si sono riempite di volti, bandiere e parole che raccontano due visioni contrapposte per il futuro della regione. Se Pasquale Tridico ha scelto di chiudere la sua corsa con il cuore, parlando di dignità e ritorno, Roberto Occhiuto ha salutato gli elettori nel segno della continuità e della concretezza, affiancato da Wanda Ferro e Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

