Final destination | novità sorprendenti per il prossimo capitolo della saga
il ritorno della saga di final destination: novità sul nuovo capitolo. Il franchise di Final Destination sta vivendo una fase di rinnovato interesse, grazie al successo ottenuto dall’ultimo film, Bloodlines. Le recenti indiscrezioni indicano che un nuovo capitolo è in fase avanzata di sviluppo, promettendo di portare una ventata di novità e rinnovamento alla celebre serie horror. In questo contesto, si delineano dettagli importanti sulla produzione e sui protagonisti coinvolti. lo sviluppo del prossimo film e il ruolo del regista. scelta del regista e prospettive future. Dopo la rinuncia dei registi Zach Lipovsky e Adam Stein, lo studio New Line Cinema ha individuato nel giovane cineasta belga Michiel Blanchart la figura ideale per dirigere il nuovo episodio della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
