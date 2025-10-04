Final Destination 7 | trovato il regista del film!
Final Destination 7 ha trovato un nuovo regista per il prossimo capitolo della saga horror. L’ultimo film, Final Destination: Bloodlines, è stato co-diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein, ma i due hanno deciso di non continuare con la saga della New Line Cinema che ha incassato più di un miliardo di dollari nei sei film precedenti. Secondo The Hollywood Reporter, il nuovo regista è dunque il belga Michiel Blanchart, che è emerso come la scelta migliore dopo quella che è stata descritta come una “ricerca breve ma intensa”. Dopo i 286 milioni di dollari incassati in tutto il mondo da Final Destination: Bloodlines e le migliori recensioni della serie, Final Destination 7 è stato confermato ad agosto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
