nuovo capitolo di final destination: cambio di regista e aggiornamenti sulla produzione. Il franchise horror Final Destination si prepara a tornare con il settimo capitolo, confermato ufficialmente dopo il successo commerciale e le buone recensioni dei film precedenti. La novità principale riguarda la scelta del nuovo regista, che sostituirà i due autori di Final Destination: Bloodlines. La produzione sta attraversando una fase di rinnovamento, mantenendo comunque un team consolidato per garantire continuità e qualità. nomina del nuovo regista e dettagli sulla produzione. chi è Michiel Blanchart, regista di Final Destination 7. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

final destination 7 svelato il regista del film

