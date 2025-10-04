Final Destination 7 | Michiel Blanchart sarà il regista del film

New Line, dopo il successo di Bloodlines, è già al lavoro sul prossimo capitolo del fortunato franchise horror campione di incassi. Final Destination 7 potrebbe aver trovato il suo regista: New Line starebbe infatti concludendo le trattative con il belga Michiel Blanchart. Lo studio sembra intenzionato a continuare il franchise che, da oltre 20 anni, porta sul grande schermo il tentativo di sfuggire alla morte da parte di vari personaggi. La continuazione della saga Il recente Final Destination Bloodlines (di cui potete leggere la nostra recensione), diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, ha incassato ben 315 milioni di dollari in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

