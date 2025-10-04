Final Destination 7 | Il nuovo film ha trovato il regista
Final Destination Bloodlines si è rivelato un successo straordinario per il genere horror quest’anno, ed è per questo che i fan cercano nuovi aggiornamenti sul futuro della saga. Come noto, New Line all’inizio del mese di agosto ha ufficializzato la realizzazione di Final Destination 7, ma da allora di aggiornamenti ne sono arrivati ben pochi..almeno fino ad oggi. Secondo Deadline, infatti, lo studios ha messo sotto contratto il regista belga Michiel Blanchart. Blanchart si è fatto notare per il cortometraggio “ You’re Dead Helene “, che ha vinto premi importanti al Brussels International Film Festival e al Gérardmer Film Festival. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
