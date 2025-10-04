Filippo Galli non ha dubbi su Juve Milan | Loro sono i miei favoriti possono vincere Pronostico? Per me finisce così

Filippo Galli parla così della sfida in programma domani tra Juve e Milan: la squadra di Allegri più solida, quella di Tudor cerca ancora il giusto equilibrio. Una sfida delicata, con una squadra favorita ma un risultato finale che potrebbe essere un pareggio. È questa la previsione di  Filippo Galli, ex difensore del  Milan, che in un’intervista rilasciata a  La Repubblica  ha introdotto i temi del big match di domani sera tra  Juventus  e  Milan. Secondo  Galli, i rossoneri arrivano meglio alla sfida, ma i bianconeri hanno le armi per rispondere colpo su colpo. Juve Milan: l’analisi dell’ex rossonero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L'ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha introdotto i temi della sfida in programma domani sera all'Allianz Stadium in un'intervista rilasciata a La Repubblica.

