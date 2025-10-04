Filippo Galli non ha dubbi su Juve Milan | Loro sono i miei favoriti possono vincere Pronostico? Per me finisce così

Filippo Galli parla così della sfida in programma domani tra Juve e Milan: la squadra di Allegri più solida, quella di Tudor cerca ancora il giusto equilibrio. Una sfida delicata, con una squadra favorita ma un risultato finale che potrebbe essere un pareggio. È questa la previsione di Filippo Galli, ex difensore del Milan, che in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha introdotto i temi del big match di domani sera tra Juventus e Milan. Secondo Galli, i rossoneri arrivano meglio alla sfida, ma i bianconeri hanno le armi per rispondere colpo su colpo. Juve Milan: l’analisi dell’ex rossonero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Filippo Galli non ha dubbi su Juve Milan: «Loro sono i miei favoriti, possono vincere. Pronostico? Per me finisce così»

In questa notizia si parla di: filippo - galli

Pescara e il mondo del calcio piangono Federico Caputi. Filippo Galli: "Un esempio"

Milan, Filippo Galli: “Galliani? A livello politico sarebbe un plus”

Filippo Galli critico sul caso Lookman: «Scene spiacevoli, i contratti vanno rispettati. Su Leoni…»

Filippo Galli: “Il Milan ha ritrovato solidità, alla Juventus mancano consapevolezza ed equilibrio” - X Vai su X

“È un giocatore che quando c'è stato il triplice fischio sembrava che avesse vinto una coppa dei campioni” [ Filippo Galli a Radio Serie A ] Modric vecchio ? #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Galli: "Milan favorito, ma domani finirà in pareggio. La Juve deve continuare a marcare a zona sui calci piazzati" - L'ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha introdotto i temi della sfida in programma domani sera all'Allianz Stadium in un'intervista rilasciata a La Repubblica. Segnala tuttojuve.com

F. Galli su Camarda: “Avanti così Francesco! Spero di vederlo presto al Milan” - Nella scorsa puntata di Radio Tv Serie A Filippo Galli ha speso bellissime parole per un ragazzo che personalmente ha conosciuto molto bene e molto da vicino, ovvero Francesco Camarda. Da milannews.it