Figura illustre della musica e figlio della città di Terni restaurata la tomba di Giulio Briccialdi

Una giornata intensa e partecipata ha segnato la cerimonia di inaugurazione del restauro della tomba di Giulio Briccialdi, figura illustre della musica e figlio della città di Terni. L’evento, promosso dal conservatorio “G. Briccialdi” e reso possibile grazie alla Fondazione Carit, si è svolto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

