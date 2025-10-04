Fiesso d' Artico inaugurati i nuovi refettori scolastici
Inaugurati i nuovi refettori della Scuola dell’Infanzia “Bosco Incantato” e della Primaria “Italia K2”, che ogni giorno accolgono 300 bambini e bambine e i rispettivi docenti. Per il nuovo anno scolastico, i locali destinati alla refezione sono stati riallestiti grazie ai colori e alla presenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: fiesso - artico
Giovanni Falzone in concerto gratuito a Fiesso d'Artico
Comunicato Stampa: CRV - Scatto (Lega-LV): "Il Consiglio regionale rende omaggio al passato di Fiesso d'Artico"
Calici e degustazione in villa: Bollicine Edition a Fiesso d’Artico
MERCATO CONTADINO ?Giovedì mattina Fiesso d’Artico Piazza Marconi. ? dal Produttore al Consumatore? - facebook.com Vai su Facebook
Fiesso d'Artico, addio a Francesco Santon il Vecio Orso che guidò la conquista del K2 nell'83 - Il male non gli ha lasciato scampo: è deceduto ieri nel reparto cure palliative dell'ospedale di Brunico lo scalatore Francesco Santon. Riporta ilgazzettino.it
Fiesso d'Artico, incendio in un complesso artigianale calzaturiero e residenziale - Da poco dopo le 11, i vigili del fuoco sono impegnati in via Barbariga a Fiesso d’Artico per l’incendio divampato all’interno di un appartamento di un complesso artigianale ... Si legge su ilgazzettino.it