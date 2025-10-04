Fiesso d' Artico inaugurati i nuovi refettori scolastici

Inaugurati i nuovi refettori della Scuola dell’Infanzia “Bosco Incantato” e della Primaria “Italia K2”, che ogni giorno accolgono 300 bambini e bambine e i rispettivi docenti. Per il nuovo anno scolastico, i locali destinati alla refezione sono stati riallestiti grazie ai colori e alla presenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it