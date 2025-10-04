fiesole autunno con michelangelo maiorfi

Fiesole, 3 ottobre 2025- “Michelangelo Maiorfi a Fiesole: forma urbana e qualità architettonica” è il titolo della conferenza in programma sabato 4 ottobre alle 16 a Fiesole, città candidata come Capitale della Cultura 2028, presso l’Archivio Storico Comunale (Via Portigiani 24), con Giuseppina Carla Romby, già docente di Storia dell’Architettura dell’Università di Firenze. Si tratta di uno degli eventi organizzati dai Musei di Fiesole incentrati sulla figura di Michelangelo Maiorfi, il tecnico visionario che nella seconda metà dell’Ottocento ridisegnò il volto di Fiesole, al quale è stata dedicata la mostra “Michelangelo Maiorfi (1862–1893): progettare il futuro riscoprendo l’antico”, inaugurata a maggio al Museo Civico Archeologico e visitabile fino al 26 aprile 2026 e che vede tra i curatori la stessa professoressa Romby. 🔗 Leggi su Lanazione.it

