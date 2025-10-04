Fiera oggi è il gran giorno Corteo big e tanti stand

Lanazione.it | 4 ott 2025

Per dieci giorni capitale dell’area metropolitana. Arriva la fiera, Scandicci si veste a festa. Tanti eventi, iniziative, una grande area espositiva da 20mila mq e oltre trecento espositori. L’inaugurazione stamani alle 10 con il corteo che partirà da piazza Togliatti per arrivare fino nell’area espositiva. "Rispetto agli anni passati – ha detto la sindaca Claudia Sereni – nei quali c’era una cerimonia molto istituzionale, il nostro obiettivo è cambiato. Saremo più in mezzo al lavoro, alle imprese, ai cittadini. Saremo nel nuovo spazio fieristico, ricavato nell’ex Cnr fino al castello dell’Acciaiolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

