Fiera addio maxiedizione Non ci sarà la tre giorni straordinaria di dicembre Da oggi atteso il pienone
Arezzo, 4 ottobre 2025 – Se il buongiorno si vede dal mattino. E il “mattino” nel primo giorno dell’Antiquaria sono gli alberghi rimasti all’asciutto di camere. Prenotazioni che sfiorano il 95 per cento nel fine settimana d’oro della Fiera che risveglia turisti e appassionati con un appuntamento ogni volta carico di sorprese e scoperte. Il rigoroso monitoraggio della Fondazione Intour sulle presenze nelle strutture ricettive indica una due-giorni all’insegna di numeri alti, con tutto quello che ne consegue per l’economia locale: ristoranti al secondo-terzo giro di tavoli, bar e caffè nella trincea della ristorazione tra una passeggiata e l’altra tra i banchi lungo il percorso espositivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fiera - addio
Luzzara, addio alla fiera col cabaret. Stasera lo show di Claudio Lauretta
Addio all'ex Fiera di Roma, ruspe in azione e bonifiche per trasformarla nella "Città della gioia"
Fiera, Piraccini verso l’addio. Rottura consumata con il Comune
Stai progettando il futuro dei forni professionali? Dì addio a controlli complessi e a tastiere difficili da pulire. Alla fiera , Ascon Tecnologic presenta la : i sistemi di controllo pensati per i costruttori di forni come te. Vieni a scoprire come - facebook.com Vai su Facebook
Fiera, Piraccini verso l’addio. Rottura consumata con il Comune - La tensione tra i vertici di Cesena Fiera e l’amministrazione comunale di Cesena, emersa clamorosamente in margine alla presentazione dell’edizione 2026 di Macfrut, si è tramutata velocemente in ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Teatro Comunale, tra 11 mesi l’addio alla Fiera: è caccia alla nuova sede - BOLOGNA – Mentre ancora s’attende la presentazione della prossima stagione – la prima firmata dalla coppia Elisabetta Riva e Pierangelo Conte - Segnala bologna.repubblica.it