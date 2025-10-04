Fiera addio maxiedizione Non ci sarà la tre giorni straordinaria di dicembre Da oggi atteso il pienone

Arezzo, 4 ottobre 2025 – Se il buongiorno si vede dal mattino. E il “mattino” nel primo giorno dell’Antiquaria sono gli alberghi rimasti all’asciutto di camere. Prenotazioni che sfiorano il 95 per cento nel fine settimana d’oro della Fiera che risveglia turisti e appassionati con un appuntamento ogni volta carico di sorprese e scoperte. Il rigoroso monitoraggio della Fondazione Intour sulle presenze nelle strutture ricettive indica una due-giorni all’insegna di numeri alti, con tutto quello che ne consegue per l’economia locale: ristoranti al secondo-terzo giro di tavoli, bar e caffè nella trincea della ristorazione tra una passeggiata e l’altra tra i banchi lungo il percorso espositivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

