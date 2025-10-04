Fibra Vodafone a soli 27,95€ | Internet ultraveloce e conveniente
Con l’offerta Fibra Vodafone a 27,95€ al mese, puoi avere una connessione stabile, veloce fino a 2,5 Gbps e un servizio affidabile a un prezzo competitivo. Si tratta di una tra le più interessanti offerte del momento: attivi gratis (risparmi 39,90€), navigazione ultraveloce in fibra ottica e in più una SIM dati con 50 GB al mese per rimanere sempre connesso anche fuori casa. Tutto questo ad appena 27,95€ al mese senza costi nascosti. Se attivi online sul sito dell’operatore rosso sono incluse anche chiamate senza limiti verso fissi e mobili. Una soluzione pensata per chi cerca affidabilità, convenienza e mobilità in un unico pacchetto. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: fibra - vodafone
