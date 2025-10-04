Fiato ai libri a Calcio con tutto il romanticismo di Liala
Calcio. Amori contrastati, passioni segrete e un tenente di marina dal fascino irresistibile: sabato 4 ottobre Fiato ai Libri porterà a Calcio tutta l’intensità e il romanticismo travolgente di Liala con Farandola di cuori. Alle ore 21, sul palco del Cinema Astra, prenderà vita uno dei romanzi più amati degli anni ’30. Il festival, fedele alla sua missione di esplorare i territori più diversi della narrativa, da quella più colta a quella più popolare, sceglie quest’anno di accendere i riflettori su Amalia Liana Negretti Odescalchi, meglio conosciuta come Liala, una delle maggiori esponenti della letteratura rosa del Novecento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
