Fiamme sul poggiolo della palazzina | evacuata una famiglia

Momenti di apprensione (e pure con un po’ di trambusto) quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 ottobre, in una palazzina di Roncafort. Il motivo è legato a un incendio – le cui cause sono in fase di chiarimento – che ha interessato il poggiolo di una palazzina.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: fiamme - poggiolo

Vigili del fuoco volontari di Gardolo in azione, nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di un incendio che ha interessato un poggiolo in una palazzina a Roncafort. Sul posto anche le forze dell’ordine e il corpo permanente. L’incendio, grazie al tempestivo int - facebook.com Vai su Facebook

